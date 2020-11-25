В Баку прошел автопробег по случаю освобождения Кельбаджара от армянской оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня после обращения Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу в связи с освобождением от армянской оккупации Кельбаджарского района в Баку прошел автопробег, сообщает в среду Trend.

Украшенные флагами автомобили проехали от школы-лицея №20 к Аллее шехидов, а затем по ряду центральных улиц и проспектов города.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

Кельбаджарский район был оккупирован в 1993 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)