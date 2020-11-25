В Азербайджане выявлено 3469 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1229 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3469 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1229, скончались 30 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено 102 296 случаев инфицирования коронавирусом, из них 66 963 человека вылечились, 1224 скончались, число активных больных – 34 209.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 15 057, а в целом - 1 646 654 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)