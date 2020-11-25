В отдаленных селах Азербайджана будет разрешена деятельность школ в неукомплектованной форме
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправки в закон Азербайджана "Об образовании".
Как сообщает в среду Trend, согласно поправке, в отдаленных селах Азербайджана, независимо от числа учеников, будет разрешена деятельность начальных и общеобразовательных школ в неукомплектованной форме.
Так, из классов с небольшим количеством учеников будут организованы укомплектованные классы.
Лента новостей
Относящиеся к Кавказской Албании церкви являются достоянием Азербайджана - Эльхан Алескеров на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Телеканал France-24 показал репортаж об освобождении от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Оккупированные из-за предательства НФА земли освобождены в результате взвешенной политики Президента Азербайджана - депутат
Армения сознательно уничтожала культурное наследие Азербайджана, фальсифицировала исторические факты - Ширин Меликова
Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем
В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта
Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в село Бахарлы
Азербайджанские солдаты воспроизвели сцену из фильма "Fəryad", но в новых реалиях: Доблестная армия освободила Шушу (ВИДЕО)
Кредитная организация огласила приоритетное направление деятельности в период карантинных мер в Азербайджане
Грузинская E-Space создаст синергию солнечной электростанции и инфраструктуры зарядки электромобилей
Освобождение Кельбаджара - великая победа со стратегической, политической и экономической точек зрения
Если не разработать международный проект, малоимущим людям будет сложно получить вакцину - вице-премьер Азербайджана
Письма главе государства: Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, народ вовек не забудет Ваш подвиг и героизм
УВКБ ООН будет защищать лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате карабахского конфликта
Туркменская IT-компания создаст первую в стране онлайн-платформу Союза промышленников и предпринимателей
Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что подарил нам этот день- житель Кельбаджара (ВИДЕО)
За все время военных действий Турция отвечала на политическое давление, оказываемое на Азербайджан - посол
Обращение Гюнель Анаргызы к "великим гуманистам": Почему правда Азербайджана вызывает раздражение и неприятие, а от "армянской правды" все достают платки и утирают слезы?
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO
Специалисты Министерство энергетики Узбекистана изучает опыт Германии в сфере возобновляемой энергетики
Обеспокоенность некоторых стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не имеет никакого значения - Реджеп Тайип Эрдоган
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от оккупации (ФОТО)