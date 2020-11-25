В отдаленных селах Азербайджана будет разрешена деятельность школ в неукомплектованной форме

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправки в закон Азербайджана "Об образовании".

Как сообщает в среду Trend, согласно поправке, в отдаленных селах Азербайджана, независимо от числа учеников, будет разрешена деятельность начальных и общеобразовательных школ в неукомплектованной форме.

Так, из классов с небольшим количеством учеников будут организованы укомплектованные классы.