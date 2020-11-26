МВД Азербайджана призывает население соблюдать требования в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Как известно, в нашей стране принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в четверг Trend в МВД Азербайджана, с целью соблюдения требований карантинного режима личный состав министерства работает в усиленном режиме во всех городах и районах страны, соблюдение гражданами санитарно-гигиенических правил, направленных на предотвращение эпидемии, изоляция лиц, инфицированных вирусом COVID-19 и находящихся на лечении в домашних условиях, находится под серьезным контролем.

"Вопреки правилам особого карантинного режима встречаются случаи, когда инфицированные люди покидают свои дома, несмотря на то, что им назначено лечение на дому. Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД 25 ноября на карантинных постах установили 19 пациентов с COVID-19, которые свободно передвигались, создавая опасность для здоровья окружающих, 18 из них были возвращены домой, а один - помещен в больницу. В соответствии с законодательством в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела", - сказали в министерстве.

МВД доводит до сведения граждан, что никто ни на минуту не должен забывать о серьезной опасности, исходящей от пандемии коронавируса, которая стала глобальной проблемой во всем мире. Профилактические меры, которые имеют большое значение для предотвращения вируса, должны стать частью повседневной жизни каждого человека, в частности в соответствии с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией необходимо строго соблюдать лечебные и профилактические правила, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски, респираторы, соблюдать социальную дистанцию. Лицам старше 65 лет, входящим в группу риска, рекомендуется не покидать свои дома.

"Призываем наших граждан соблюдать требования особого карантинного режима и не быть равнодушными к собственному и чужому здоровью. Все меры принимаются для обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья каждого жителя Азербайджана", - сказали в МВД.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)