Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО)

Общество 27 ноября 2020 10:00 (UTC+04:00)
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С чего начинается уборка в доме? Конечно же с пылесоса! Но иногда обычная уборка – это настоящее испытание в силу того, что тяжелый пылесос необходимо «собрать» и пройтись с «неуклюжим» помощником по всему дому. Удобный легкий и «ручной» пылесос, вот мечта каждой хозяйки и вместе с пылесосом Samsung Jet ™– эта мечта становится явью. Samsung Jet ™ имеет легкий корпус и весит всего 1,66 кг, он отличается мощностью, легкостью и разработан, чтобы обеспечить чистоту в вашем доме.

Samsung Jet ™ не теряет мощности всасывания, благодаря его цифровому инверторному двигателю, который постоянно поддерживает высокий уровень энергоэффективности и обеспечивает неизменную силу всасывания до 200 Вт. Здесь, инверторный мотор оптимизирует движение потока воздуха благодаря специальной крыльчатке с тонкими лопастями, которые приварены к оси с помощью ультразвуковой сварки. Пылесос выпускает исключительно чистый воздух и дольше сохраняет высокую мощность всасывания, также благодаря высокоэффективной технологии Jet Cyclone. 27 отверстий циклонной системы формируют оптимальный воздушный поток, уменьшая тем самым потерю силы всасывания.

Благодаря высокой мощности всасывания и 5-слойной системе фильтрации HEPA, Samsung Jet ™ не только сохраняет ваш дом безупречным, но и очищает воздух от пыли. Указанная система фильтрации сводит к минимуму пыль, которая выбрасывается обратно в пространство комнаты во время уборки. В первом этапе циклон пылесоса отделяет крупные частицы пыли, а решетчатый фильтр с металлической сеткой отделяет более мелкие частицы. Затем струйный циклон и микрофильтр улавливают еще более мелкие частицы пыли, и, наконец, ультратонкий пылевой фильтр обеззараживает 99,999% микропыли, включая частицы размером до 0,3 ~ 10 мкм и аллергены.

При этом пылесос легко чиститься – он полностью моющийся. Пылесборник, включая мульти-циклонную систему, можно легко промыть водой. Сам контейнер легко снять, не отсоединяя телескопическую трубку от корпуса пылесоса.

Так как пылесос ручной, он работает за счет аккумулятора высокой емкости, который рассчитан на 60 минут. При этом проверить сколько заряда осталось в батарее можно при помощи интуитивно понятного интегрированного в ручку цифрового дисплея. Также на дисплее вы легко можете проверить состояние пылесоса, включая уровень мощности и тип установленной насадки. Сюда же выводится предупреждение о блокировке фильтра или щетки мусором.

Дополнительно Samsung Jet ™ оснащен целым арсеналом насадок для разных поверхностей. Базовая щетка Turbo Action идеально подходит для как для ковров, так и для поверхности пола. А поворотная головка на 180 градусов и ротор насадки, вращающийся со скоростью 3750 оборотов в минуту, обеспечивают высокую манёвренность и отличный результат во время уборки. Щетка Soft Action оптимальна для твердых типов полов и для труднодоступных участков благодаря тканым антистатическим серебряным нитям, а щетка Spinning Sweeper - оснащенная двойным вращающимся влажными подушечками, отлична подойдет для мытья полов.

Samsung Jet ™ поможет вам поддержать чистоту и гигиену в доме, при этом не требуя большой затраты времени и сил. С новым ручным пылесосом от Samsung вы сможете наслаждаться здоровой и насыщенной жизнью, а также уделять больше времени родным.

Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Image
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Image
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Image
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пылесос Samsung Jet ™ - идеальная чистота с максимальным комфортом (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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