В Азербайджане выявлено 3705 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1609 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 3705 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1609, скончались 32 человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлен 106 101 случай инфицирования коронавирусом, из них 68 572 человека вылечились, 1256 скончались, число активных больных – 36 273 .

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 19 178, а в целом - 1 665 832 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)