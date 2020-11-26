Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности.

Как сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ТƏBİB), в стране имеется достаточный запас тестов для выявления коронавируса.

"Просто увеличившееся количество ежедневно проводимых тестов сказывается на загруженности лабораторий. В итоге, результаты тестов запаздывают. Для устранения этой проблемы было принято решение временно ограничить тестирование бессимптомных больных.

В настоящее время в стране 37 лабораторий, которые проводят соответствующие тесты. В этих лабораториях ежедневно предусматривалось проведение 10 000 тестов, однако число поступающих для тестов образцов (19178) почти вдвое превысило предусмотренную цифру", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)