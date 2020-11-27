Azer Turk Bank продолжает поддерживать программу самозанятости населения

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, в связи с призывом Президента страны к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения, активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией Банков Азербайджана.

Таким образом, на первом этапе Банк завершил предоставление необходимых активов 16 физическим лицам, принадлежащим к разным категориям, направлениям деятельности и географическому региону, которые желают начать собственный бизнес в соответствии со своими бизнес-планами.

В настоящее время запущен второй этап, в рамках которого определено 11 человек из уязвимой группы, нуждающихся в поддержке. Azer Turk Bank приступил к процессу предоставления этим лицам оборудования, необходимого для открытия собственного бизнеса, и в ближайшее время он будет завершен. Следует отметить, что активы предоставляются предпринимателям безвозмездно.

Azer Turk Bank успешно продолжает деятельность в сфере поддержки самозанятости населения в соответствии со своей стратегией социальной ответственности.

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