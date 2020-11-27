Завтра вечером в Баку возможен дождь
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером в отдельных местах ожидается дождь, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.
С вечера воскресенья и до утра понедельника в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами ливни.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер.
Ночью - 1-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.
С полудня воскресенья и до второй половины дня понедельника в районах страны временами ожидаются дожди, на горных территориях - снег, местами сильный.
(Текст: Кямаля Сеидова)