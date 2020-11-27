Осложнения также наблюдаются у многих молодых людей с COVID-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В прошлом мы видели, что тяжелые осложнения коронавируса развивались у пожилых людей с хроническими заболеваниями. Однако теперь осложнения также наблюдаются у многих молодых людей с COVID-19.

Об этом в пятницу сказал Trend глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, порядка 80 процентов пациентов переносят коронавирус в легкой форме.

"В первые дни заражения у всех людей болезнь протекает в легкой форме. Состояние тяжелобольных пациентов также бывает нормальным на первом этапе заболевания. Однако на 7-10 день мы наблюдаем осложнения.

Невозможно предсказать, в какой форме будет протекать болезнь у того или иного человека. У коронавируса достаточно много симптомов, в том числе повышенная температура тела, головные и мышечные боли, одышка, потеря обоняния и вкуса. Не обязательно, чтобы все симптомы наблюдались у одного человека. Возможны и такие случаи, когда некоторые из этих симптомов проявляются у людей в разной форме", - добавил Васиф Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)