Посол Мексики о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в реставрации и сохранении культурного наследия

БАКУ/Trend/ - 26-го ноября посол Мексики Родриго Лабардини встретился с первым заместителем министра, и.о. министра Культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Поприветствовав посла, Анар Керимов подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Мексикой в различных областях. Он отметил необходимость продвижения культурного сотрудничества между обеими странами и указал на готовность Министерства для продолжения поддержки данному сотрудничеству. Анар Керимов рассказал о культурно-историческом наследии Карабаха, освобожденного от оккупации, подчеркнул интерес в сотрудничестве с иностранными партнерами для реставрации культурного наследия в этой зоне.

В свою очередь, посол Лабардини поблагодарил Министерство за поддержку в реализации ряда культурных мероприятий Посольства, включая концерты в Международном Центре Мугама. Также, дипломат выразил благодарность за ценную поддержку Азербайджана Мексике при ЮНЕСКО.

Дипломат представил панораму двусторонних экономических и торговых отношений. Он затронул вступление в силу Соглашения о Сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта, которое открывает новые перспективы для двусторонних отношений. Посол Мексики сослался на возможности сотрудничества в культурной сфере, в реставрации и сохранении культурного наследия, предлагаемые такими мексиканскими учреждениями, как Национальный Институт Искусств, Национальный Институт Археологии и Истории, Национальная Школа Антропологии и Истории, а также Национальная Школа Сохранения, Реставрации и Музейного дела.

Родриго Лабардини отметил динамику культурной деятельности Посольства и сослался на проведение различных культурных мероприятий, также и в виртуальном формате, включающие в себя такие дисциплины, как кино, национальная кухня, литература, конференции и музыка. На 2021-ый год Посольство планирует проведение разных мероприятий, которые смогут быть реализованы в виртуальном или очном формате, в зависимости от принятых карантинных мер.

Подводя итоги встречи, стороны выразили желание и волю для продолжения развития сотрудничества в области культуры и реставрации культурного наследия.

(Редактор: Наталья Кочнева)