В Шушу начата подача питьевой воды (ФОТО)(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В город Шуша, освобожденный победоносной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, начата подача питьевой воды.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ОАО "Азерсу".

Было отмечено, что в соответствии с особым поручением Президента Азербайджана на освобожденных территориях, в том числе в Шуше, проводится восстановление жизненно важной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения. В связи с этим в Шушу и другие освобожденные районы была направлена ​​группа специалистов "Азерсу". Специалисты обследовали текущее состояние источников воды, магистральных линий, складских помещений и распределительных сетей.

После освобождения Шуши подача питьевой воды в город полностью прекратилась, так как при выходе из города противник вывел из строя магистральный водопровод, снабжавший Шушу питьевой водой. Чтобы решить проблему питьевой воды в Шуше, специалисты провели расследование.

Первоначально исследовалась система водоснабжения села Дашалты. В результате инспекции устранены аварии в системе водоснабжения и 12 ноября обеспечено водоснабжение села. В то же время в селе Дашалты был создан соответствующий пункт для временного снабжения Шуши водой.

При этом совместно с профильными ведомствами минобороны проинспектировано техническое состояние магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша диаметром 325 мм. Стало известно, что в результате обстрелов во время боевых действий произошли крупные аварии в 12 точках магистрального водопровода, состоящего из 9,4 км стальных труб, по которым в город подается питьевая вода. Было определено необходимое техническое оборудование и материалы, необходимые для скорейшего устранения аварий, а также ОАО "Азерсу" направило в Шушу дополнительных инженеров и специалистов.

Для беспрепятственного передвижения оборудования, задействованного в восстановительных работах, по всему маршруту трубопровода была проложена эксплуатационная дорога, а в местах, где движение техники невозможно, в лесных и горных условиях материалы вывозились вручную, и после проведенного ремонта 25 ноября в Шушу была обеспечена подача питьевой воды.

Направленный в Шушу руководитель проектно-конструкторского отдела ОАО "Азерсу" Бахадур Кангарли проинформировал о проделанной в городе работе. Он сообщил, что в настоящее время ремонтируются участки внутренней распределительной сети города Шуша, поврежденные в результате взрывов снарядов, в сети ведутся гидронастройки. Было отмечено, что в результате проделанной работы большая часть города обеспечена питьевой водой. В складском комплексе будет установлен генератор для работы насосов, снабжающих водой высокогорье.

За минувший период, наряду с ремонтом магистрального трубопровода, были проведены соответствующие работы на водозаборном сооружении, расположенном у подножия горы Кичик Кирс на высоте 1580 метров над уровнем моря, и увеличен объем воды, подаваемой в город из источника.

Также планируется принять меры по восстановлению еще одного источника питьевой воды и магистрального трубопровода, питающего город Шуша.

(Автор: Джейхун Алекеров. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)