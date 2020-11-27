В выходные в Баку не будут работать регулярные и экспресс-автобусы - БТА
БАКУ /Trend/ - с 00:00 часов 28 ноября по 06:00 часов 30 ноября все пассажироперевозки регулярными и экспресс-автобусами в Баку будут прекращены, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В сообщении говорится, что в эти дни на административной территории Баку не будет никаких ограничений в работе такси, имеющих лицензию.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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