БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве, сообщает Trend.

Сегодня, 27 ноября, в рамках соревнования гимнастки выступили в индивидуальной программе в возрастной категории "Юниоры", они представили упражнения с булавами и лентой.

По итогам соревнования Нармин Байрамова с результатом 20.675 баллов прошла в финал чемпионата Европы в упражнении с лентой. В упражнении с булавами с результатом 22.000 балла в финал чемпионата прошла Алина Гезалова.

Результат Илоны Зейналовой за сегодняшний день: в упражнении с булавами - 20.700 баллов, а в упражнение с лентой – 18.200 баллов.

Напомним, что по итогам вчерашней квалификации Алина Гезалова прошла в финал чемпионата в упражнении с мячом, а Нармин Байрамова со скакалкой.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

В возрастной категории "Юниоры" нашу страну на соревновании представляют - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе за Азербайджан выступают Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

В 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике принимают участие спортсменки из 23 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)