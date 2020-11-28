Армяне в панике стреляли по своим - участник операции по освобождению города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 44-дневной войной вписала новую страницу в мировую историю военного дела. Наши военнослужащие проявили исключительный героизм.

Как передает в субботу Trend, сегодня страны мира уже пытаются изучить боевую тактику, которую с высоким профессионализмом использовала армия Азербайджана.

Главенствующий эпизод Отечественной войны - операция азербайджанской армии по освобождению города Шуша, ввергшая в замешательство весь мир в прямом смысле этого слова. Кажущаяся невозможной, задача была выполнена крайне успешно, что сделало неизбежным капитуляцию Армении.

Одним из принявших участие в этой операции является Военнослужащий ВС Азербайджана Алик Мамедов, рассказавший подробности операции в социальных сетях, в результате которой был освобожден, считавшийся неприступным, сердце Карабаха - город-крепость Шуша.

"В Шушу мы поднялись на канатах - после 14-часовой разведки, в полуметровом снегу, 400 человек должны были взобраться на эту гору, вооружившись пистолетами, ножами и "лимонками" [ручными гранатами]. Мы знали, что нас ждет. У нас была информация о том, что порядка 500 армян дислоцировались в направлении, в котором мы планировали выдвижение. Самая малочисленная армянская группировка была именно на этих позициях, в остальных местах их артиллерия и живая сила, как минимум, втрое превышали это число. Они и подумать не могли, что мы начнем наступление именно отсюда.

Никому и в голову не могло прийти, что мы взберемся по отвесным скалам и вступим в бой без поддержки артиллерии. Не только армяне, никто не мог подумать, что мы выдвигаемся освобождать Шушу одними ножами. Если бы не было правильно поставленной боевой задачи нашего командования, точно заданных координат, то мы не справились бы. Но все было продумано с ювелирной точностью. Мы взобрались по отвесным скалам и вступили в рукопашный бой. Не смогу уже сказать точно, но во время наступления я поразил ножом достаточное число военнослужащих ВС Армении.

Нашим руководством операцией было точно предугадано, что в армянских подразделениях начнется паника, в результате которой все они разбежались. По приказу мы группами рассредоточились в разных направлениях. В панике и страхе армяне стреляли по своим. Они даже не верили своим военнослужащим, стреляли по каждому приближающемуся солдату, поскольку думали, что в их форме могли быть и мы.

Шуша показала им наше величие, силу и бесстрашие наших воинов. Они доставили в Шушу достаточно оружия, боеприпасов и живой силы, чтобы защищать ее в течение года. Но Шуша была взята нами за несколько часов ценой крови наших шехидов, их мужественности и бесстрашия",- сказал Алик Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)