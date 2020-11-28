Как жители Баку соблюдают карантинные правила? (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на работу с самого начала пандемии по пропаганде правильного поведения для предотвращения заражения коронавирусом, многие до сих пор не соблюдают правила.

Большинство людей прикрывает маской только рот. Однако одним из главных условий в борьбе с коронавирусом, является правильное ношение медицинской маски, которая должна полностью прикрывать рот и нос.

Как соблюдаются эти правила? Данный фоторепортаж наглядно демонстрирует причину стремительного роста числа заражений коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)