Как жители Баку соблюдают карантинные правила? (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Несмотря на работу с самого начала пандемии по пропаганде правильного поведения для предотвращения заражения коронавирусом, многие до сих пор не соблюдают правила.
Большинство людей прикрывает маской только рот. Однако одним из главных условий в борьбе с коронавирусом, является правильное ношение медицинской маски, которая должна полностью прикрывать рот и нос.
Как соблюдаются эти правила? Данный фоторепортаж наглядно демонстрирует причину стремительного роста числа заражений коронавирусом.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)
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