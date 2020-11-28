МККК пожертвовал TƏBİB 10 единиц "Комплектов для оказания медицинской помощи раненым в боях"

БАКУ /Trend/ - Международный комитет красного креста (МККК) пожертвовал Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 10 единиц "Комплектов для оказания медицинской помощи раненым в боях"(War Wounded Kit).

Как передает в субботу Trend, на мероприятии по приему-сдаче данной помощи приняли участие ответственный сотрудник по программе здравоохранения представительства МККК в Азербайджане Тарлан Агаев и заведующий отделом международного сотрудничества и протокола TƏBİB Рамин Агаев.

Одна единица данного комплекта позволяет оказывать качественную медицинскую помощь 50 тяжело больным. Помимо этого, 30 сентября и 19 октября МККК пожертвовал находящемуся в подчинении TƏBİB публичному юридическому лицу "Станция скорой и неотложной медицинской помощи" перевязочные материалы, перчатки и другие медицинские расходные материалы. Эти средства были переданы Тарланом Агаевым директору станции Мираламу Джалалову.

Эти пожертвования были переданы различным станциям и больницам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)