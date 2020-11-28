ANAMA распространило информацию о 4 мирных жителях, погибших от взрыва мины в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 ноября 2020 года в 15:10 Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) получило информацию о взрыве мины в селе Ашагы Сеидахмедли освобожденного Физулинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на ANAMA, на эту территорию немедленно была направлена ​​поисково-спасательная группа в составе специалистов ведомства, после открытия безопасной полосы во время спасательной операции тела Гаджиева Шакира Магеррам оглу, Гаджиева Фируддина Магеррам оглу, Гусейнова Зульфугара Адыширин оглу и Адилзаде Зибейды Шакир гызы были вывезены с территории и переданы в соответствующие органы.

В ходе расследования, проведенного специалистами агентства, выяснилось, что автомобиль марки "Toyota" с государственным регистрационным номером 90-BL-558 подорвался на двух противотанковых минах.

Агентство по разминированию еще раз уведомляет, что въезд гражданских лиц в освобожденные районы, которые не были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строго запрещен по соображениям безопасности.