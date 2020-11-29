В Азербайджане выявлены 4 170 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 985 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 170 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1 985, скончались 38 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлены 118 195 случаев заражения коронавирусом, из них 73 676 человек вылечились, 1 361 - скончался, число активных больных – 43 158.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 17 581, а в целом - 1 718 235 тестов.
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