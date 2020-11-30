При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат

БАКУ /Trend/ - Коронавирус (COVID-19) остается проблемой номер один в глобальном масштабе, и карантинные меры в мире периодически ужесточаются, чтобы добиться определенных результатов в борьбе с этой инфекцией.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"Многие страны анонсировали разработку вакцины. Однако пока вакцины, готовой к массовому производству, чья эффективность была бы полностью доказана, нет", - сказал он.

Депутат отметил, что число заражений коронавирусом в последние дни стремительно растет и в Азербайджане: "Если мы посмотрим на динамику роста за последние 15 дней, то увидим, что количество ежедневных заражений увеличилось с 2 000 до 4 200. Ежедневное число случаев летальных случаев от этого заболевания достигает почти 40 человек. Общее число активных больных составило 43 158. Если такая динамика роста заражений сохранится, наша система здравоохранения столкнется с большими трудностями. Чтобы этого не произошло, в первую очередь, каждый должен пользоваться медицинской маской, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами. В противном случае правительство будет вынуждено вновь ужесточить карантинные меры. Чтобы этого не произошло, мы должны вести себя более ответственно для достижения эффективных результатов в борьбе с коронавирусом. Лозунг "Мы сильны вместе" актуален сегодня как никогда. Мы можем победить в этой борьбе, если продемонстрируем солидарность и единство", - сказал Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)