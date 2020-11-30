На сегодняшний день в Азербайджане скончались 535 человек в результате подрывов на минах
БАКУ /Trend/ - В период с 1999 по 2020 годы в результате подрывов на минах в Азербайджане погибло 535 мирных жителей, 2418 получили ранения.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов.
Он отметил, что Агентство проводит мероприятия по просвещению граждан, чтобы те не прикасались к опасным, неизвестным предметам, устройствам и боеприпасам.
Ахмедов призвал граждан сообщать обо всем подозрительном в районные управления полиции и исполнительную власть.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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