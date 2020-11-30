Посещать освобожденные территории опасно - ANAMA

БАКУ /Trend/ - Граждане не должны торопиться посещать освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов отметил, что в ближайшее время будут созданы условия для того, чтобы граждане Азербайджана смогли поехать на родные земли: "Пока мы просим население воздержаться от поездок на эти территории, не следует ехать туда в объезд постов полиции, это опасно".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)