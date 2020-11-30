Не посещайте освобожденные от оккупации территории - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам, которые посещают освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре, в последнее время на наших освобожденных территориях мирные жители подрываются на минах, в результате чего получают различные телесные повреждения, а порой и погибают:

"Генеральная прокуратура Азербайджана, вновь обращаясь к населению, просит не посещать освобожденные от оккупации территории, пока там не будет завершен процесс разминирования и полной расчистки от взрывчатых веществ".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)