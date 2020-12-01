Армяне оставили нам разрушенный и разграбленный Лачин – профессор АТУ

БАКУ /Trend/ - Армяне так разрушили усыпальницу Мелик Аждар (XII-XIV вв.), находящуюся в селе Джизимли, в котором я родился и вырос, словно искали там золото. Часть усыпальницы они вообще унесли с собой, а Лачин разграбили и разрушили.

Об этом во вторник сказал Trend профессор, уроженец Лачинского района, преподаватель Азербайджанского технического университета Шикар Гасымов.

Он отметил, что армяне разграбили не только Лачин, но и все находившиеся под оккупацией районы: «Когда кто-то месяц или год где-то живет, то это место становится для него родным, и он, как минимум, с уважением относится к этому месту. Армяне 28 лет прожили на азербайджанских территориях, но не проявили к ним никакого уважения, и уезжая оттуда, увезли с собой все».

Гасымов напомнил, что до оккупации Лачин был очень красивым городом с научными и культурными центрами, художественной галереей, в нем была развита инфраструктура. У Лачинского района древняя история. «Все, что можно было снести и разрушить, армяне разрушили, а остальное увезли с собой в Армению. В Лачине есть памятники, которым 6000 лет и те, которые по исторической важности можно сравнить с Азыхской пещерой. В Музее краеведения Лачина демонстрировались 5000 экспонатов, в художественной галерее – до 20 экспонатов, там же находилась могила с надгробием Сары ашуга, и принадлежащие ему почти 150 предметов. Армяне все это разграбили и разрушили»,- сказал Шикар Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)