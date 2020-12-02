Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - Несоблюдение требований режима карантина в Азербайджане может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации, что, в свою очередь, обусловит необходимость ввести новые ограничения, сказал в среду Trend главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов.

По его словам, в данный момент ситуация с заражаемостью коронавирусом (COVİD-19) очень напряженная: "В частности, рост числа больных коронавирусом заметно увеличил нагрузку на систему здравоохранения. Несмотря на то, что есть определенные позитивные изменения в вопросе соблюдения мер защиты от коронавируса, следует отметить и то, что все еще встречаются случаи безответственности, когда люди, ощущающие у себя определенные симптомы болезни, не самоизолируются, не обращаются вовремя или вообще не обращаются в медучреждение, занимаясь самолечением. Поэтому считаю, что в сложившихся условиях просвещению населения в этом направлении следует уделять особое внимание".

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2020 г. в Азербайджане были выявлены еще 4 426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 995 человек вылечились, 41 человек скончался.

В целом в Азербайджане были выявлены 125 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 76 897 человек вылечились, 1 433 скончались, число активных больных – 47 272.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)