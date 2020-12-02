Сингапурские специалисты помогут усовершенствовать школьные учебники в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана начинает новый проект с целью усовершенствования учебной программы по математике и учебников общеобразовательных школ, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

В связи с этим подписан контракт с Институтом Маршалла Кавендиша (Сингапур), который успешно усовершенствовал стандарты и учебники по математике многих стран мира.

На первом этапе проекта, который будет совместно осуществляться Институтом образования Азербайджана и Институтом Маршалла Кавендиша, азербайджанские специалисты будут участвовать в дистанционных тренингах для изучения и анализа учебной программы по математике.

В заключение в рамках проекта министерству образования будут представлены два отчета и рекомендательный документ по анализу учебных и образовательных материалов по математике для I–IX классов и куррикулума по математике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)