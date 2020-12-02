Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом, сообщает в среду Trend.

В брифинге участвуют член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов и директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, которые отвечают на интересующие журналистов вопросы.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря 2020 г. в Азербайджане были выявлены еще 4 426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 995 человек вылечились, 41 человек скончался.

В целом в Азербайджане были выявлены 125 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 76 897 человек вылечились, 1 433 скончались, число активных больных – 47 272.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)