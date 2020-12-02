В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ситуация в связи с инфицированием COVİD-19 дошла то того уровня, что необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, сообщает в среду Trend.