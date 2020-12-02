Ужесточение карантинного режима может быть неизбежным – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В случае обострения ситуации с коронавирусом ужесточение карантинного режима может быть неизбежным для уменьшения случаев заражения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, правила, введенные в связи с корнавирусом, должны соблюдать все.

Она также призвала лица старше 65 лет не выходить из дома и самоизолироваться.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)