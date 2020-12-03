Братья, участвовавшие в Отечественной войне Азербайджана - несмотря на ранения, они вновь возвращались на поле боя (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В освобождение города Шуша, который называют неприступной крепостью, внесли вклад многие доблестные солдаты и офицеры азербайджанской армии. Среди них и братья Джавидан и Джафар Гусейновы.

Как сообщает в четверг Trend, братья Гусейновы родом из села Юхары Джуралы Билясуварского района с самого начала военных действий находились на передовой.

Несмотря на то, что братья были ранены во время боев, они через короткое время после получения медицинской помощи вновь вернулись на передовую и участвовали в боях за освобождение города Шуша, в ходе которых также получили ранения.

По словам их близких, Джавидан и Джафар также спасли жизнь нескольким боевым товарищам, помогли вывезти тела погибших из зоны боевых действий.

(Автор: Джейхун Алекперов)