В Баку завтра будет до 10 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем временами дождь, северо-восточный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальном метеорологической службе.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью - 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью - 2-7, днем - 8-11 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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