Из Вьетнама эвакуированы граждане Азербайджана, оказавшиеся в трудном положении из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанцев, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии COVID-19, эвакуированы с острова Пху-Куок (Вьетнам) в Азербайджан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Граждане Азербайджана Нуреддин Джафаров и Гусейн Мехтизаде сообщили в обращении, адресованном Государственному комитету, что в феврале 2020 года поселились на вьетнамском острове Пху-Куок, чтобы заняться ресторанным бизнесом, однако из-за пандемии COVID-19 все их планы нарушились, и они оказались в тяжелом материальном положении.

Госкомитет, оперативно отреагировав на обращение, наладил связь с соотечественниками и посольством Азербайджана во Вьетнаме, обсудил возможные аспекты их эвакуации. С учетом возникших в связи с пандемией трудностей Госкомитет перечислил соответствующие средства на счет посольства Азербайджана во Вьетнаме, после чего был осуществлен процесс эвакуации.

Граждане Азербайджана - Нуреддин Джафаров и Гусейн Мехтизаде уже вернулись в Азербайджан.

Отметим, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Государственный комитет по работе с диаспорой внимательно подходит к каждому обращению соотечественников, проживающих за рубежом, и оказывает всю возможную поддержку.

(Текст: Кямаля Сеидова)