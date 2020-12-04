В Азербайджане в общественных местах задержан 21 больной COVID-19

БАКУ /Trend/ - Вопрос соблюдения условий самоизоляции больными COVID-19 находится под контролем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Третьего декабря в общественных местах был задержан и возвращен домой 21 больной коронавирусом. В отношении 17 из них возбуждено уголовное дело по ст. 13901.1 УК Азербайджана.

Напомним, что по данным на 3 декабря 2020 года, в Азербайджане были зафиксированы 4189 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2072, скончались 40 человек.

В целом до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 133 733 случая заражения коронавирусом, 81 234 человека вылечились, 1 510 - скончались, число активных больных – 50 989.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)