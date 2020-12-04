Мы ощущали поддержку всего Азербайджана, знали, за нас болеют! – групповая команда по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Украины 26-29 ноября 2020 года прошел Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Во взрослой возрастной категории в групповых упражнениях Азербайджан представила команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной. На чемпионате команда завоевала серебряную медаль в многоборье и "бронзу" в программе с 3 обручами и 2 парами булав. Также у нашей сборной бронзовая медаль в командном первенстве (сумма результатов гимнасток в возрастной категории "юниоры" и групповых команд).

В беседе с корреспондентом Trend грации поделились своими впечатлениями от Чемпионата.

Ляман Алимурадова (16 лет): "Участие в чемпионате Европы для нас большой опыт. В связи с пандемией долгий период времени соревнования не проводились, и чемпионат стал нашим первым большим стартом. Мы испытали непередаваемые чувства, выйдя на ковер, это были потрясающие эмоции. Завоеванные нами медали - заслуга наших тренеров,именно благодаря им мы достигли такого результата, они нас поддерживали, помогали, направляли. Впервые групповая команда Азербайджана завоевала медаль в многоборье, и этому все мы несказанно рады".

Марьям Сафарова (17 лет): "Это был мой первый чемпионат Европы, где я выступала в групповой команде. Рада, что мы смогли завоевать медали. Впереди много соревнований, и мы очень надеемся, что они состоятся. Будем и впредь много работать, тренироваться, чтобы и в будущем одерживать победы и радовать поклонников гимнастики. Хочу выразить благодарность главному тренеру сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой, всем тренерам, а также всем, кто поддерживал команду, в том числе и нашим родителям".

Елизавета Лузан (17 лет): "Для меня соревнования в Киеве тоже первый чемпионат Европы во взрослой возрастной категории, и в составе групповой команды. Ранее выступала в индивидуальной программе. Быть частью команды придает мне больше уверенности и ощущения поддержки. Команда у нас очень дружная, помогаем друг другу во всем. Чемпионат Европы в Киеве стал для нас первым большим соревнованием за последнее время. На ковре работали очень сплоченно".

Дарья Сорокина (18 лет): "Рада, что мы достойно выступили на чемпионате, и показали хороший результат. Спасибо организаторам, что провели соревнования в столь сложное время, в период пандемии. Для спортсменов важно участвовать в турнирах, получать соревновательный опыт, оттачивать мастерство и технику. И для нашей команды чемпионат стал важным этапом".

Зейнаб Гумматова (20 лет): "На соревновании мы представили два упражнения – с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав. Программа с мечами – серьёзная, она несет очень глубокое содержание, а вот упражнение с 3 обручами и 2 парами булав, наоборот, – веселое. Программы разные – но и та, и другая интересные, сложные и очень красивые. Так как у меня больше опыта участия в чемпионатах, я старалась поддержать девочек, сплоченность придает нам сил и уверенности. Эти соревнования прошли без зрителей, но в зале присутствовали представители нашей делегации. Они так сильно за нас болели, подбадривали, что мы даже не замечали, что в зале нет публики. Мы ощущали поддержку всего Азербайджана, знали, за нас все болеют!".

(Автор:Джани Бабаева)