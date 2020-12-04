Общественность Азербайджана чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины, сообщает в пятницу Trend.
Жители Баку приходят в Аллею шехидов, чтобы почтить светлую память погибших в Отечественной войне.
Отметим, что в Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.
Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.
В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.
Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева. Фотограф: Заур Мустафаев)