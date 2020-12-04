В бакинской мечети Гейдар почтили память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мечети Гейдар в Баку почтили память шехидов.

Как передает в пятницу Trend, в ходе церемонии был совершен намаз единства, почтена память шехидов, павших в Отечественной войне.

Намаз был совершен с участием председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшюкура Пашазаде. Были вознесены молитвы за упокоение душ шехидов.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.

(Текст: Турал Гараджаев)