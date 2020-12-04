Победой в Отечественной войне Азербайджан открыл новую страницу в истории - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Победой в 44-дневной Отечественной войне азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым открыла новую страницу в истории.

Об этом после сегодняшнего намаза в мечети Гейдар в память о шехидах Отечественной войны сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в пятницу Trend.

"Гордость за эту победу азербайджанскому народу подарили Верховный главнокомандующий и армия страны, наши шехиды. Азербайджанский народ - один из самых счастливых народов. Архитектором этой победы является Гейдар Алиев. В 1993 году азербайджанский народ обратился к нему, и пригласил вернуться к руководству страной. В тот период азербайджанская армия, политика страны были слабыми, и мы нуждались в Гейдаре Алиеве. Он восстановил независимый Азербайджан», - сказал председатель УМК.

Отметим, что сегодня в мечети Гейдар в Баку почтили память шехидов.

В ходе церемонии был совершен намаз единства, почтена память шехидов, павших в Отечественной войне.

Намаз был совершен с участием председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшюкура Пашазаде. Были вознесены молитвы за упокоение душ шехидов.

Напомним, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.