Иран и Турция тоже чтут память азербайджанских шехидов Отечественной войны

БАКУ / Trend/ - Сегодня в Турции тоже чтят память шехидов, погибших в Отечественной войне Азербайджана.

Об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам после намаза единства в мечети Гейдар, посвященного памяти шехидов Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

Пашазаде отметил, что память азербайджанских шехидов почтили в 90 тысячах мечетей Турции, выразив за это признательность руководству Турции и министру по делам религий этой страны Али Эрбашу.

"Наши иранские братья тоже с нами в этот день поминовения памяти. Я выражаю им признательность во главе с аятоллой. Муфтии Северного Кавказа тоже читают сегодня молитвы за упокой души наших шехидов. Мы благодарны всем, кто сегодня помнит и чтит азербайджанских шехидов", - сказал Пашазаде.

Напомним, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.