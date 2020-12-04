Все автобусы регулярных маршрутов остановились и минутой молчания почтили память шехидов - БТА

БАКУ /Trend/ - Все автобусы регулярных маршрутов прекратили движение и минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщили в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), транспортники с бесконечным уважением и любовью почтили светлую память сыновей Родины, павших в Отечественной войне.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)