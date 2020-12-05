В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении 9 активных больных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вчера были задержаны еще 18 активных больных коронавирусом, которые без разрешения вышли из дома, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Они были задержаны в общественных местах: "13 из них были возвращены домой, 5 более тяжелых больных были помещены в клиники. В отношении 9 из задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана".
Напомним, что по состоянию на 4 декабря 2020 года в Азербайджане было выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом, 2566 человек вылечились, 41 скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 138 000 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 83 800 человек вылечились, 1 551 скончался, число активных больных - 52 649.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)