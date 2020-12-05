Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 13:40)

БАКУ / Trend/ - Пятого декабря, в Международный день волонтеров, проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) с волонтерами страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение.

Встреча с участием более 350 волонтеров, представляющих различные регионы страны, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана волонтерами ООРР, и поминовения светлой памяти шехидов, отдавших жизни за освобождение земель.

На встрече были показаны фотослайды, рассказывающие о добровольцах ООРР, воевавших в рядах доблестной армии Азербайджана во время Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего-победоносца Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что среди них есть и волонтеры, которые стали шехидами.

В видеообращении волонтер ООРР по Шеки-Загатальскому региону, участник Карабахской войны Туран Мусаев, который продолжает службу в рядах ВС Азербайджана, рассказал о боевом пути, высоком духе армии и решимости победить, выразив особую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В своих выступлениях волонтеры ООРР рассказали о своей деятельности во время Отечественной войны, помощи, которую они оказали соотечественникам, пострадавшим от армянской агрессии, об обращении к волонтерам стран мира и более 40 международным организациям в связи с оккупационной политикой Армении, совершенных ею военных и экологических преступлениях, актах вандализма.

Было отмечено, что 2020 год был объявлен «Годом волонтеров», подчеркнуто особое доверие, оказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой волонтерам и молодежи страны.