БАКУ/Trend/ - Сотрудник ЗАО “AzeriMed” Илькин Агакишиев возвысился до вершины шехидства.

"Как дорогой сотрудник в нашей памяти,

Как солдат, сын родины, Ты, будешь жить в наших сердцах всегда!

В связи с объявленной на территории Азербайджанской Республики частичной мобилизацией, к призыву в армейские отряды военнослужащих в запасе и специалистов в различных категориях, организованно и с высоким боевым духом присоединились и сотрудники ЗАО “AzeriMed”. За короткое время из разных отделов компании, в целом 48 сотрудников как добровольные, так и официальные призывники мобилизовавшись отправились в отряды армии и воинские части.

С находящимися на поле боя и участвующими на войне сотрудниками ЗАО “AzeriMed” постоянно интересовалась и держала связь, так же компания заботилась и старалась помочь их семьям и близким. Данная тенденция компании продолжается даже в послевоенный период. Радостная новость полученная от каждого сотрудника, дарим нам чувство гордости и восторга.

Однако война не без потерь....

Илькин один из лучших сотрудников ЗАО “AzeriMed”, который с первых же дней начала боев был призван в воинские отряды. После окончания войны, получить от него новостей стало невозможным. Родной ему коллектив, его семья и близкие ждали вестей про Илькина каждый час, каждый день. Новость про Илькина пришедшая 27 ноября, опечалило всех сотрудников коллектива.

Илькин Агакишиев участвовал в тяжелых боях и возвысился до вершины шехидства за родину. Илькин всегда будет жить в сердцах коллектива как дорогой, родной, мужественный и храбрый сотрудник ЗАО “AzeriMed”.

Храни тебя Аллах!

Да упокоит Аллах твою душу, Илькин!

Коллектив ЗАО “AzeriMed” гордиться тобой!"