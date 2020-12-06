Он спас из осады раненого командира - супруга шехида Ильяса Насирова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время апрельских боёв он спас своего раненого командира из осады. У него было много других подобных подвигов, но он никогда не любил говорить о себе.

Как сообщает Trend, об этом сказала супруга 35-летнего Ильяса Насирова, ставшего шехидом во Второй Карабахской войне, Айтекин Насирова.

По ее словам, Ильяс родился в селе Милабад Бейлаганского района, там же окончил среднюю школу имени Вилаята Джафарова, в 2002 году был отправлен на военную службу, где прошел специальную подготовку в разведывательной части. Хотя Ильяс завершил военную службу в 2007 году, он продолжил обучение, чтобы усовершенствовать знания в военном деле. Позже он был разведчиком в N-ской воинской части.

Супруга шехида отметила, что Ильяс большую часть времени проводил в ночных учениях разведки. «Его сверстники, старшие друзья называли Ильяса "дядей". Он был очень простым и смелым человеком. Всегда думал о других больше, чем о себе. Распоряжением Президента Азербайджана № 1967 от 19 апреля 2016 года за отвагу в апрельских боях он был награжден медалью «За отвагу», которую лично вручил ему Ильхам Алиев.

Во время Второй Карабахской войны Ильяс, ни на минуту не отступая, всегда шел впереди как профессиональный разведчик, участвовал в ожесточенных боях. Ильяс Насиров стал шехидом 21 октября. Его трое детей остались без отца", - сказала супруга шехида.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)