В Азербайджане государством могут быть оплачены расходы на учебу еще 1384 студентов

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана продолжит до 10 декабря прием на портале e-telebe.edu.az заявок студентов, чьи расходы на учебу могут быть оплачены государством, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Как отмечается, это студенты из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения.

Заявки должны быть поданы или же подтверждены студентами на указанном портале до 10 декабря.

Напомним, что за последние два месяца с заявками посредством портала обратились 23 236 студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения. Обучение 13 682 из них уже оплачено государством, по обращениям 1384 человек в настоящее время проводится работа с соответствующими вузами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)