Возобновлена работа подразделений МВД Азербайджана в освобожденном от оккупации Агдаме (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана усиливаются меры безопасности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, в городе Агдам и селах района возобновили службу сотрудники Агдамского РОП.
Внутренними войсками и сотрудниками полиции на территории района установлены посты.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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