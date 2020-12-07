В Азербайджане выявлено 3086 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1781 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3086 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1781, скончались 43 человека, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 149 765 случаев заражения коронавирусом, из них 90 278 человек вылечились, 1 675 - скончались, число активных больных – 57 812.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 10 190 тестов, а в целом - 1 847 191 тест.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)