В Азербайджане выявлено 3086 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1781 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3086 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1781, скончались 43 человека, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в Азербайджане выявлены 149 765 случаев заражения коронавирусом, из них 90 278 человек вылечились, 1 675 - скончались, число активных больных – 57 812.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 10 190 тестов, а в целом - 1 847 191 тест.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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