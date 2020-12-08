Фотокорреспондент АМИ Trend удостоен награды на международном конкурсе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские фотографы завоевали на международном конкурсе "Баку 2020" 10 наград. Среди победителей конкурса и фотокорреспондент АМИ Trend Заур Мустафаев.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на азербайджанский фотоклуб "Гилавар" (Gilavar Azerbaijan Photo Club).

Работа Заура Мустафаева под названием "Strong Fire" была удостоена международного диплома.

В целом в рамках конкурса, проведенного по специальному разрешению Международной федерации фотографического искусства (FIAP) и Международной ассоциации по художественной фотографии, были показаны 5140 фото 342 фотографов из 64 стран мира.

Оценка работ проводилась в соответствии с правилами и условиями международных организаций в этой сфере. В состав жюри вошли фотокорреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Ильгар Джафаров, фотограф Керим Аббасов и специалист в области фотографии из Египта Ясир Алаа Мобарак.

По словам сопредседателя фотоклуба, фотографа Рашада Мехтиева, это уже шестой международный фотоконкурс, проводимый Gilavar Azerbaijan Photo Club.

"121 фотограф из 39 стран получил 161 премию в четырех номинациях. Лучшие участники конкурса награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, специальными лентами и дипломами, а из фотографий-победителей будет подготовлен электронный каталог. Фотографы из Азербайджана в целом завоевали десять наград. Рамиль Зейналов удостоен бронзовой медали и почетной ленты, Роман Исмайлов завоевал серебряную медаль, Нурлан Тахирли удостоен двух почетных лент, Александр Фирстов - специальной ленты, Валерий Хлызов, Рустам Магеррамов, Заур Мустафаев и Кельвин Гасымов удостоены международных дипломов", - сказал Мехтиев.

(Текст: Турал Гараджаев)