Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами морось, ветер северо-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 6-8, в Баку ночью - 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, составив 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах - снег, с прекращением днем в большинстве районов. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 0-4, днем - 4-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)