Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами морось, ветер северо-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
На Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 6-8, в Баку ночью - 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы, составив 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах - снег, с прекращением днем в большинстве районов. Местами туман, ветер восточный.
Ночью - 0-4, днем - 4-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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