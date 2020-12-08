Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ, сообщает во вторник Trend.
В брифинге участники Оперативного штаба отвечают на интересующие журналистов вопросы.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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