В Азербайджане покинуть место жительства посредством СМС-разрешений будет разрешено в некоторых случаях

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, покинуть место нахождения посредством системы СМС-разрешений можно будет в следующих случаях:

- для оставления места жительства и нахождения в связи с острой медицинской необходимостью или лечением по графику (разрешение выдается сроком на 3 часа в пределах района и города, в случае необходимости междугороднего передвижения, будет учтено расстояние между соответствующими пунктами, а также продолжительность процедуры лечения, срок возвращения определяется справкой, выданной врачом, которая при необходимости должна быть предъявлена сотрудникам полиции);

- для покупки продуктов питания и других предметов первой необходимости и лекарств (в продуктовых магазинах, супермаркетах, на рынках и в аптеках), в случае необходимости использования государственных, банковских, почтовых и других услуг, предоставляемых в сферах деятельности, которым позволено продолжить функционирование, а также для выхода на открытый воздух (разрешение выдается один раз в сутки на 3 часа, срок возвращения лиц, покидающих свое место жительства и нахождения в связи с необходимостью пользования государственными услугами, определяется справкой, выданной соответствующим государственным органом).

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)